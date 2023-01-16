رئيس أوكرانيا: لا يزال مصير أكثر من 30 شخصا من سكان مبنى دنيبرو مجهولا

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن مصير أكثر من 30 شخصا من سكان المبنى السكني الذي قصف أمس السبت في مدينة دنيبرو مازال مجهولا حتى الآن.

وأعرب زيلينسكي، في خطابه الأخير وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، عن تقديره وشكره لكل من يقوم بعملية الانقاذ من جانب خدمة طوارئ الدولة والشرطة والحرس الوطني الأوكراني إلى جانب خدمات المرافق والاطباء وجميع المتطوعين والمواطنين في دنيبرو الذين يساعدون.

وتابع: "حتى الآن، لا يزال مصير أكثر من 30 شخصًا ممن كان من الممكن أن يكونوا في المنزل وقت إصابة صاروخ الإرهابيين مجهولاً، وتم إنقاذ العشرات من تحت الأنقاض من بينهم 6 أطفال".

وأضاف "نحن نقاتل من أجل كل شخص، ستستمر عملية الإنقاذ طالما كانت هناك أدنى فرصة لإنقاذ الأرواح"، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالي تضم قائمة القتلى 30 شخصًا بينهم طفلة.

وأشار إلى أن قصف المبنى السكني في دنيبرو يعكس للعالم الخارجي الأعمال الإرهابية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

وشدد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على ضرورة الاتحاد من جميع أنحاء العالم للرد على تلك الأفعال.

وتعرض المبنى الواقع في مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة هجمات شنتها روسيا أمس السبت وكانت الأكبر في أسبوعين.