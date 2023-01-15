الشرقية: ضبط شاب متهم بنشر مقاطع إباحية عبر فيسبوك

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شاب؛ لاتهامه بنشر مقاطع إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لعدد من النسوة نظير مبالغ مالية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المدعو "م. ال. أ. ص"، 30 سنة، مقيم في نطاق مركز أبو كبير؛ متهم بإدارة حساب على فيس بوك يبث من خلاله مقاطع إباحية لعدد من النسوة، وذلك من أجل عرضها على الرجال في محادثات إباحية تتم نظير مقابل مادي يدفع إلكترونيا.

وتبين أن المتهم له سجل إجرامي وسبق اتهامه في القضايا أرقام 6571 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2020 مخدرات، و6239 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2018 مخدرات، و6239 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2018 مخدرات، واتهامه في قضايا متنوعة ما بين سلاح وضرب وتبديد.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 292 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف جهات التحقيق.