المجلس الوطني الفلسطيني: صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل يدحض دعمه حل الدولتين

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة يدحض مزاعمه حيال دعمه المُعلن حل الدولتين.

وأضاف فتوح -في بيان صحفي- أن ازدواجية المعايير الدولية، تشجع الاحتلال الإسرائيلي، على الإمعان في ارتكاب جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأدان فتوح جريمة إعدام الشهيد أحمد كحلة عند المدخل الغربي لبلدة "سلواد" شرق مدينة رام الله صباح اليوم، مؤكدا أن سلسلة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال، هي ترجمة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تضرب بعرض الحائط جميع المعاهدات والشرائع الدولية، ومبادئ حقوق الانسان.