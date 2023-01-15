الرئيس الجزائري يزور فرنسا في مايو المقبل

كشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الأحد، عن زيارة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا شهر مايو المقبل.

وبحسب البيان، تلقى الرئيس تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إبمانويل ماكرون، تطرق خلالها الرئيسان إلى الزيارة التي سيقوم بها تبون إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون في شهر مايو المقبل.

كان الرئيس الفرنسي قد أعرب في حوار له مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أنه يأمل أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا العام الجاري، من أجل مواصلة نهج الصداقة بعد الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في أغسطس الماضي.