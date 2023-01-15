أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.

وأضاف، خلال مداخلته في برنامج حكاية للإعلامي عمرو أديب، أن احتياطي القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل أي نحو 4.5 شهر، كما أن احتياطي الأرز يكفي نحو 6.5 شهر.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر يكفي نحو 2.3 شهر، منوها بأن موسم توريد قصب السكر قد بدأ وسيبدا موسم بنجر السكر في فبراير المقبل.

ولفت الميلحى إلى أنه يتم دراسة بيع الخبز البلدى المدعم (وزن 90 جراما) لغير مستحقي الدعم من خلال كارت مسبق الدفع بسعر سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيباع بسعر أقل من سعر الخبز السياحي الذي تقوم بعض المخابز بالمبالغة في أسعاره.

وأضاف أن المواطنين يستطيعون الحصول على الكارت من خلال البريد.

وأكد المصيلحي أن الحكومة حافظت على سعر رغيف الخبز البلدى المدعم للمواطن عند 5 قروش متحملة نحو90 قرشا في الرغيف، بالرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي وفروق العملة،

لافتا إلى أن تكلفة دعم رغيف الخبز في الموازنة ارتفع من 51 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا حيث ارتفع من 230 دولارا للطن حتى 480 دولارا للطن قبل أن يستقر عند مستوى 360 دولارا للطن.