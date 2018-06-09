البترول: كميات الغاز الموجودة تغطي احتياجات السوق المحلي

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر لعام 2018، مؤكدًا أن الكميات الموجودة، تغطي احتياجات السوق المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر صدرت في الفترة الماضية كميات لا بأس من الغاز الطبيعي، قائلًا إن قيمة صادرات الغاز في 2022، بلغت 8.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن «الكشف الجديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، دليل على أن المنطقة غنية بالغاز الطبيعي»، لافتًا إلى أن «البحر المتوسط منطقة مهمة جدًا».

وأوضح متحدث البترول، أن استراتيجية الوزارة تشمل زيادة الاحتياطات من الغاز الطبيعي والإنتاج، وتغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الباقي للخارج، والحصول على العملة الأجنبية».

ولفت إلى طرح الوزارة لمزايدات عالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية، مشيدًا بالكشف الجديد الذي حققته شركة «فينترسال ديا» الألمانية في دلتا النيل.

واستطرد: «تقييم الاحتياطات الخاصة بالكشف يحتاج عمليات حسابية معقدة، ولابد من وجود تقديرات شبه مؤكدة، نضع على أساسها خطة التنمية، والمدة التي يدخل بعدها البئر خريطة الإنتاج».

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون (القائم بالعمليات في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط)، وشركتي إيني وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهام للغاز في البئر الاستكشافية نرجس – 1.