منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بأمم أفريقيا

سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الأنجولي، بهدف لمثله، في اللقاء جمع المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2023.

تقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول من تمريرة بينية متقنة من يوسف بلايلي تجاه بغداد بونجاح المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي أنجولا داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربو الصحراء بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني حصل البديل كريستوفاو مابولولو على ركلة جزاء لصالح المنتخب الأنجولي تولى تسديدها بنفسه ليطلق صاروخ ارتد من العارضة لكنها تجاوزت خط المرمى قبل أن يكملها في الشباك ليدرك مابولولو التعادل لصالح الفريق الأنجولي في الدقيقة 68.

ضاعف منتخب الجزائر من ضغطه فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة لتسجيل هدف وخطف نقاط المباراة الثلاث، لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة حصل منتخب الجزائر على نقطة وضعته في المركز الأول مؤقتا وجاء منتخب أنجولا في المركز الثاني بنقطة واحدة أيضا وفي انتظار ما ستسفر عنه مباريات باقي الجولة من المجموعة عندما يتقابل منتخب بوركينا فاسو مع موريتانيا.