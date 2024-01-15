محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2023

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كل القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023.

ففي مركز طلخا، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فرد وتشغيل السن بشارع مصنع الكرتون المتفرع من شارع العراقي بطول ١٨٠ مترا وعرض ٨ أمتار تمهيدا للرصف من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، وتم تكليف نواب رئيس المركز ومديرى التنظيم بضرورة إزالة اية تعديات على خط التنظيم بالشارع.

وفي مركز أجا، أوضح حاتم قابيل رئيس المركز، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بالمدينة، حيث تم وضع الطبقة السطحية النهائية بعدد من الشوارع التي تم رصفها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، شملت شوارع بورسعيد وشارع المستشفى وشارع مركز الشرطة وشارع مجمع المدارس وذلك بأطوال إجمالية قدرها 1400 م13 تقريبا واستهدفت الأعمال رفع كفاءة الطرق بشوارع مدينة أجا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتم متابعة التنفيذ للتأكد أن العمل يسير وفقا للمواصفات الفنية المقررة مع مراعاة مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار مع مستوى الرصف ومراعاة الميول بالشارع لعدم تراكم مياه الأمطار.

وفي مركزميت غمر، أشار محمود ضياء الدين رئيس المركز إلى أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبة، ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية، حيث تم البدء في أعمال التكسير وقطع الفيرما واستعدال المناسيب تمهيدا لفرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف ويسهم رصف الشارع في تحقيق السيولة المرورية باعتباره الشريان الرئيسي داخل مدينة ميت غمر.

وفي مركز السنبلاوين، قال أحمد عبد العظيم رئيس المركز إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تركيب أعمدة كهرباء بمدخل المدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية هذا العام لرفع كفاءة الإنارة بمدخل المدينة ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهر وفقا للتعاقد مع مقاول العملية.

وفي مركز نبروه، قال أنور مدحت رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تجميل مدخل مدينة نبروه بجوار الكوبري العلوي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي.

وفي مركز تمي الأمديد، قال سيدالنخيلى رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال استكمال مبنى رئاسة المركز والمدينة مكون من دور أرضى يتضمن المركز التكنولوجى وأول علوى يشمل قاعة كبرى داخل الديوان لاجتماعات وثانى علوى مبنى مجلس محلى وكذا مكاتب إدارية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وفي مركز المنزلة، قال السيد عبدالسلام رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال توسعة وتجميل وإعادة رصف مدخل مدينة المنزلة لرفع كفائته واستهدف المرور الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة من خلال تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.

وفي مركز بلقاس، قالت غادة الحمادي رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف وتركيب خط مياه بمنطقة خلف مجلس المدينة والتي يتم تنفيذه مشروع تطوير العشوائيات.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.