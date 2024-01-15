 أوكرانيا: روسيا تنشر حاملة مسلحة بـ 8 صواريخ كاليبر في البحر الأسود - بوابة الشروق
الإثنين 15 يناير 2024 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: روسيا تنشر حاملة مسلحة بـ 8 صواريخ كاليبر في البحر الأسود

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:49 ص
أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي نشر 10 سفن حربية، من بينها حاملة صواريخ مسلحة بـ 8 صواريخ من طراز كاليبر، في مهمة قتالية في البحر الأسود.

وذكرت الخدمة الصحفية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن هناك سفينة حربية روسية واحدة تبحر في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط من دون أن يوجد بينها أي حاملة صواريخ".

وبحسب "يوكرين فورم" فإن القوات الجوية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن التهديد بشن ضربات صاروخية روسية موجهة لا يزال قائمًا على كامل الأراضي الأوكرانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك