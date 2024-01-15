أوكرانيا: روسيا تنشر حاملة مسلحة بـ 8 صواريخ كاليبر في البحر الأسود

أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي نشر 10 سفن حربية، من بينها حاملة صواريخ مسلحة بـ 8 صواريخ من طراز كاليبر، في مهمة قتالية في البحر الأسود.



وذكرت الخدمة الصحفية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن هناك سفينة حربية روسية واحدة تبحر في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط من دون أن يوجد بينها أي حاملة صواريخ".



وبحسب "يوكرين فورم" فإن القوات الجوية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن التهديد بشن ضربات صاروخية روسية موجهة لا يزال قائمًا على كامل الأراضي الأوكرانية.