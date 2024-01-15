رئيس تشيلي: الوضع في غزة أسوأ مما كانت عليه برلين عام 1945

قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك، إن الوضع في قطاع غزة حالياً أسوأ مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945، مؤكداً ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار بوريك، خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أدلى بها على هامش مشاركته في جواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.5 مليون شخص، فضلاً عن نفاذ المواد الغذائية، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول".

وأضاف: "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".

وفيما يخص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قال رئيس تشيلي إن بلاده تدعم البلد الإفريقي وستقوم بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص.

يُذكر أن تشيلي استدعت في نوفمبر عام 2023، سفيرها في تل أبيب للتشاور؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة.

واعترفت تشيلي، التي تضم تجمع كبيرا للفلسطينيين - قرابة 500 ألف على أراضيها - عام 2011 بفلسطين "دولة حرة ومستقلة وذات سيادة".