حملات تموينية مكثفة في أسيوط لضبط الأسواق

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لافتًا إلى تحرير 20 مخالفة تموينية بمركز صدفا خلال يوم واحد.



وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس وضبط الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الصدد، شنت مديرية تموين أسيوط بإشراف ممدوح حماد وكيل الوزارة وعصمت شاهين وكيل المديرية وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة أحمد شكري رئيس مباحث التموين، ووكيل المباحث وائل نجاتي، حملة على الأسواق بالإشتراك مع التموين أسفرت عن ضبط عدد 20 مخالفة تموينية حيث تم وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر في مجال المخابز و4 محاضر صحة ومحضرين اشغالات و3 محاضر نظافة كما تم ضبط 144 علبة سجائر متنوعة بالإضافة إلى كرتونة عصير منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وفقًا للقانون.