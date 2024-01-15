وزيرة خارجية كوريا الشمالية تتوجه إلى روسيا وسط تعميق للتعاون العسكري

غادرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، متوجهة إلى روسيا في زيارة رسمية بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه من المقرر أن تستمر زيارة تشوي إلى روسيا خلال الفترة من اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بدعوة من لافروف، وكان في وداع وفدها في المطار يوم الأحد نائب وزير الخارجية باك تشول جون والقائم بالأعمال الروسي بالنيابة فلاديمير توبيها.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية يبدو أن زيارتها هي رحلة تبادلية بعد زيارة لافروف لبيونج يانج في أكتوبر الماضي، وتأتي وسط شكوك بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا مقابل المساعدة الفنية الروسية لبرامج الأسلحة في بيونج يانج.

وتنفي بيونج يانج وموسكو إبرام أي صفقات أسلحة حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن روسيا أطلقت مؤخرا صواريخ باليستية كورية شمالية إضافية على أوكرانيا بعد عمليات إطلاق مماثلة في 30 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري.

ويجري التركيز أيضا على مسألة ما إذا كانت تشوي ولافروف سيناقشان زيارة محتملة لبوتين إلى كوريا الشمالية، حيث قبل الزعيم الروسي دعوة كيم لزيارة الشمال خلال قمتهما في ميناء فوستوشني الفضائي الروسي في سبتمبر من العام الماضي.