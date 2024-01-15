تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، شارع فاروق بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات من الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات القادمة من نفق عرابي وتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما اطمأن المحافظ، على تشغيل النفق وانتظام الحركة المرورية به بعد أن تم افتتاحه رسمياً ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية وخاصة أوقات الذروة، مشدداً على ضرورة استمرار أعمال النقطة الثابتة المتمركزة بمحيط ميدان المحطة والمُشكلة من رئاسة حي أول وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، عددا من الشوارع الفرعية والجانبية ليصدر تعليماته لرئيس حي أول بالبدء فوراً في تطويرها ورصفها ببلاط الإنترلوك مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

التقى محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وتشغيل نفق عرابي وتطوير ميدان المحطة، والتوجيه بالبدء في تطوير الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق والمؤدية للنفق لاستكمال خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول.