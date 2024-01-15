اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إن مسئولا كبيرا في الحكومة اليابانية أبلغ أوكرانيا أن طوكيو مستعدة لمواصلة دعم الدولة في حربها مع روسيا.

ونقل نائب مستشار الأمن القومي الياباني كييتشي إيتشيكاوا الرسالة عندما التقى مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه ييرماك، في سويسرا أمس الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

كما شارك إيتشيكاوا، الذي يعمل أيضا كمساعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر دولي حول السلام في أوكرانيا.

وقال إيتشيكاوا في المؤتمر، حيث ناقش المشاركون صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا ينبغي السماح أبدا بالحكم بالقوة، أو أن تُخضع دولة كبيرة أخرى صغيرة بالقوة.