حسن قداح ينضم لقائمة منتخب اليد في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انضم حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد والمحترف في صفوف كيلسي البولندي لقائمة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر من 17 إلى 27 يناير الجاري، ويتأهل الفائز بها إلى أولمبياد باريس.

وتعافى قداح من إصابة الشرخ في وجه القدم لينضم إلى تدريبات الفراعنة ودخوله قائمة الـ18 لاعب في البطولة بدلا من هشام صلاح لاعب الزمالك.

وتضم مجموعة مصر في البطولة كلا من غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل بمواجهة غينيا في الثامنة مساء بالصالة المغطاه لاستاد القاهرة الدولي.