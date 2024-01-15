حزب الله يعلن عن عملياته خلال 24 ساعة الماضية

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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن مجموع عملياته بتاريخ الأحد 14-1-2024.



وجاء في البيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14-1-2024".

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:30 استهداف تجمّع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:00 استهداف قوّة القنّاصة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:42 استهداف قوّة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلّة) بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوّة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 14:00 استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:30 التصدّي لمُحلّقة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.

4- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.