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علق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، على اعتقال تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال جالانت، في تصريحات له، إن اعتقال تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا أمر شائن وينطوي على نفاق، كما نقلت عنه قناة الجزيرة.

وأضاف أن تركيا تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحركة حماس، على حد قوله.

وكان نادي أنطاليا سبور التركي قد أعلن استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل عن الفريق، إثر إشهاره عبارة كتبت على معصمه بعد تسجيله الهدف.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية، اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء أمس الأحد.

فيما صرح وزير العدل التركي يلماز تونج، بأنّ الادعاء العام بدأ تحقيقا مع جيهزقيل مهاجم نادي أنطاليا سبور.

وكان اللاعب قد أشهر عبارة كتبت على معصمه بعد تسجيله هدف لفريقه في الدوري التركي.

وأظهر جيهزقيل البالغ 28 عاما إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور، وكتب على الضمادات عبارة «100 يوم، 10/7».