الكرملين: الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا يعزز علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الشامل بين روسيا وإيران سيحقق مطالب شعبي هذين البلدين الصديقين والجارين، ويرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بيسكوف، في تصریح خاص لمراسل وکالة "إرنا" في موسكو، أن هذا الاتفاق يغطي جميع جوانب العلاقات المتعددة الأطراف بين روسيا وإيران، بما في ذلك تعزيز التعاون في الأبعاد العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية/ وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأنشطة الإنسانية.

وأكد بيسكوف، أن التفاعل بين طهران وموسكو لا يتعارض مع مصالح الآخرين.

وقال إن تكهنات كثيرة حول موعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران علی اعتاب تولي ترامب منصبه (20 يناير)، لا تؤدي إلا إلى ظهور البسمة على الوجه؛ دع منظري المؤامرة يحيرون عقولهم باستمرار.

وأضاف بيسكوف، أن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل حدث قد يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة للبعض، وبالطبع للمواطنين الأمريكيين، لكنه لن يؤثر على طبيعة الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا بأي شكل من الأشكال.

وردا على سؤال آخر لمراسل وکالة "إرنا" حول الخطوات التالية المحتملة لروسيا وإيران بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل، قال المتحدث باسم الكرملين: "في هذا السياق علينا أن ننتظر إبرام اتفاقيات تنفيذية في مختلف مجالات العلاقات بين البلدين على الأسس القانونية التي ستتشكل مع الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة".