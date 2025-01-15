رئيس الوزراء القطري: سنواصل العمل مع مصر لضمان استمرار المفاوضات بين إسرائيل وحماس

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قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، تتضمن إطلاق حماس سراح 33 محتجزا، بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن «تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة سيتم إنهاء الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى».

وأكد «ضرورة التزام الطرفين (حماس وإسرائيل) الكامل بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث؛ حقنا لدماء المدنيين، وتجنيب المنطقة تبعات الصراع، ووصولا إلى السلام العادل والمستدام».

وذكر أن «قطر ستواصل العمل بشكل مشترك مع مصر وواشنطن؛ لضمان تنفيذ الأطراف التزاماتهم، واستمرار المفاوضات لتنفيذ بقية المراحل».

وأعرب عن تطلعه لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا: «لن ندخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة في غزة، وكل ما يلزم لرفع معاناة أهل القطاع».