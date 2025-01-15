يرى روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر في الانتخابات الألمانية المقبلة، أنه يجب على الدولة القيام باستثمارات في البلاد تصل في البداية إلى نحو 40 مليار يورو (23ر41 مليار دولار).

وقال هابيك في مقابلة مع قناة "آر تي إل" في برلين: "نحتاج إلى حوالي 40 مليار يورو تحت العجز والزيادة كتمويل مبدئي لهذا الصندوق الألماني على مدى فترة طويلة، حوالي 10 سنوات".

وتتضمن فكرة "صندوق ألمانيا" الممول بالديون في برنامج حزب الخضر للانتخابات المقررة في 23 فبراير ويهدف هذا الصندوق إلى تمويل الاستثمارات في مجالات مثل المدارس والبنية التحتية.

ويقال إن التراكم الاستثماري في ألمانيا يتراوح في حدود مئات المليارات من اليوروهات.

وأضاف هابيك: "هذه هي الاستثمارات المفقودة في البنية التحتية، والجسور المتهالكة، والمدارس غير المجددة، والسكك الحديدية غير المنضبطة".

ويخطط حزب الخضر لاقتراض أموال لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

من جهة أخرى، يخطط التحالف اليميني الوسط لتغطية جميع التكاليف من الميزانية الحالية، وهو ما أضاف هابيك أنه لا يتوافق حتى مع الحسابات الرياضية.