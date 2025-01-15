وفد من الحكومة السورية المؤقتة يلتقي أردوغان في أنقرة

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

تأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى إلى تركيا بعد استلام الإدارة الجديدة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون الإقليمي، بحسب تلفزيون سوريا.

وانطلق اجتماع في المقر الرئاسي بأنقرة، بين الجانبين السوري والتركي بوجود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، في حين حضر من الجانب التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال أمس في تغريدة على منصة "إكس": "‏سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".

ومن المتوقع أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا وقضايا التعاون الإقليمي على جدول أعمال الزيارة، بحسب ما نقلته قناة "TRT HABER" في وقت سابق.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول التركية باستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في العاصمة أنقرة.

والثلاثاء، قال الشيباني، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".

بدورها أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الشيباني سيزور تركيا الأربعاء مع "وفد رفيع المستوى".

وتأتي زيارة الشيباني إلى تركيا ضمن حراك دبلوماسي للإدارة السورية الجديدة باتجاه عدد من الدول، لاطلاعها على رؤيتها وما تنفذه بعد الإطاحة بنظام الأسد.