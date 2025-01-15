ألمانيا: رفع دعوى على سوري بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب

أقام الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف ضد رجل سوري يُشتبه في أنه عضو بتنظيم داعش.

وتوجه أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، والتي يقع مقرها في مدينة كارلسروه، إلى الرجل اتهامات من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمساعدة في الإبادة الجماعية.

وتنظر دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا، فيما إذا كانت ستقبل الدعوى وتحديد موعد للمحاكمة في حال قبول الدعوى.

وألقي القبض على المتهم في مدينة إيسن بغرب ألمانيا، في أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي.

وبحسب الادعاء العام، يُعْتَقَد أن المتهم انضم إلى تنظيم داعش في سوريا عام 2014 على أقصى تقدير، وتولى دورًا قياديًا في قسم الأمن المحلي التابع للتنظيم.

وخلال هذه الفترة، يُعْتَقَد أنه لعب دورًا مركزيًا في عمليات الاستيلاء القسري التي كان يقوم بها التنظيم على مبانٍ واستغلال الممتلكات المنهوبة لصالح التنظيم.

وذكر الادعاء، في بيانه، أنه يُعْتَقَد أن المتهم قاد وحدة استخدمها في 13 حالة على الأقل للاستيلاء على منازل خاصة.

ولفت الادعاء، إلى أن التنظيم استخدم هذه المنازل لاحقًا لإيواء مقاتلين أو كمكاتب أو مستودعات، واستخدمها في حالتين كمعتقلات لاحتجاز نساء إيزيديات مخطوفات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعْتَقَد أن المتهم جند في صيف عام 2014 ابن أحد أشقائه البالغ من العمر 13 عامًا لصالح التنظيم، حيث شارك هذا المراهق بعد ذلك في معارك مسلحة في مدينة حلب.