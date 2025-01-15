السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل خلال عامين إلى 63 مليار دولار، بعد إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد، ووضع تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص.

وقال السوداني، خلال استقباله ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، وعدد من رجال الأعمال على هامش زيارته الرسمية إلى لندن: "نفذنا إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي وتسجيل الشركات وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية وقدمنا لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع واليوم وقعنا مع يو كي إي اف ما يتعلق بهذه الخطوة".

وأضاف أن البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحا وجاذبا لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني تحتاج لترجمتها إلى أفعال وخطوات، وأن الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات.

وذكر أن خطوات الحكومة العراقية تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، وأن وجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصا حقيقية، مؤكدا الحرص على إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل التحويلات المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة خاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة.

وأوضح السوداني، أن لدى العراق موازنة عامة استثمارية لـ3 سنوات هي 2023 و2024 و2025 خصص منها 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات.

وأكد أن العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة مليار ونصف المليار دولار خلال عام 2024 في القطاعين العام والخاص وبريطانيا شريك استراتيجي للعراق، داعيا الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة.

وقال السوداني: "لدينا مشروع كبير مع فودافون، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل أرجاء العراق والعمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو ومدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وهناك مشاريع الغاز المصاحب في أغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية".

وأضاف السوداني: "لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال وتتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم إصدار إجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة كما أن هناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الإنشائية، و30% من حركة الاستيرادات ذهبت إلى المواد الإنشائية والبناء؛ بسبب حركة العمران".

وحسب بيان للحكومة العراقية اليوم الأربعاء، يزور السوداني حاليا بريطانيا يرافقه فيها وفد كبير يضم وزراء ونوابا وحشدا كبيرا من رجال الأعمال كرست؛ للبحث عن استثمارات كبيرة في البلاد، وتوجت بالتوقيع على اتفاق استراتيجي لتنفيذ مشاريع عملاقة في العراق تجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه استرليني في مختلف القطاعات.