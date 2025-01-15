قال الإعلامي أحمد موسى، إن 11 مليون سوداني نزحوا داخليا هربا من الحرب الدائرة بالبلاد، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار، مشيرا إلى أن مصر استقبلت «نصيب الأسد» والنسبة الأكبر من السودانيين بنسبة 38%، تليها تشاد بنسبة 28%، ثم جنوب السودان بنسبة 27%.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، على هامش تغطية زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى مدينة بورتسودان للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أن مصر استقبلت أعدادا كبيرة من السودانيين الفارين من الحرب.

وتابع: «جميع من نقابلهم من الأشقاء السودانيين يقدمون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري على كرم الضيافة».

وأشار إلى توفير مصر الفرصة لـ 28 ألف طالب وطالبة سودانيين؛ لأداء امتحاناتهم في الجامعات والمدارس المصرية، معلقا: «محدش بيعمل كده غير مصر».

وشدد على أهمية الدور المصري تجاه الدول الشقيقة، قائلا: «مصر دولة كبيرة مش بالكلام لكن على أرض الواقع، أي دولة النهاردة تتكلم على مصر تبقى عارفة إحنا قدمنا وبنقدم إيه.. مصر دولة دائما تدعو لأمن وسلام واستقرار البلاد وحياة كريمة للناس وإعادة إعمار الدول التي يحدث فيها مشاكل».

واستشهد بدور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، مضيفا أن الشركات المصرية ستسهم أيضا في إعادة إعمار غزة والسودان عند توقف الحرب.