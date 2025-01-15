رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لتحمل مسئوليتنا في قطاع غزة

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على ضرورة العمل فورا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا جاهزية السلطة لتحمل مسئوليتها في غزة واعتزامها التصدي لكل محاولات فصل القطاع عن الضفة.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.

وقال إن «الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تقود نحو تحقيق السلام العادل والدائم الذي يوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليا واحترام الأمن»، مشيرًا إلى أن «الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها».

وقدر جهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلا: «نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وفشل المجتمع الدول في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها».

وتابع: «إن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا».

ودعا رئيس الوزراء إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.

وأكمل: «يجب أن يكون هناك عمل حاسم وجاد وأن يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي».

ويعد هذا الاجتماع الثالث لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي أُعلن إنشاؤه في سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.