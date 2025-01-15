قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إن مصر كان بها 480 ألف فصل للتعليم العام، وتم استحداث 98 ألف فصل هذا العام، أي أن إجمالي الفصول وصل تقريبا إلى 580 ألف فصل، وهو رقم كبير جدا وتم بناء فصول في أماكن بعيدة وليس في عواصم المحافظات فقط، وتابع: "زرت مدارس في الصعيد لا يمكن الوصول لها بسيارة، ومدرسة أخرى كانت على جزيرة يتم الذهاب إليها بمركب"، موضحا أن نسبة الحضور بالمدارس وصلت هذا العام إلى 85%.

وأضاف، خلال اجتماعه اليوم مع محررين التعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حوالي 3000 مدرسة تعمل بنظام الفترات وهناك خطة للقضاء على ذلك من العام المقبل، مشيرا إلى أن الجيزة والقاهرة من أكثر المحافظات التي يوجد بها مدارس بنظام الفترتين.

وأكد أن الآليات والقرارات التي تم اتخاذها منضبطة، وردود الفعل عليها هائلة، وحدث انضباط بالمدارس والعنف بين الطلاب قل، وعادت هيبة المعلم مرة أخرى بالرغم من نسبة الحضور الكبيرة بالمدارس.