جامعة العاصمة تطلق مبادرة «سفراء وافدين العاصمة»

أعلن مكتب الطلاب الوافدين بجامعة العاصمة (حلوان سابقا ً) عن إطلاق مبادرة «سفراء وافدين العاصمة» في إطار تعزيز دور الطلاب الوافدين داخل المجتمع الجامعي وتمكينهم من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة وتمثيل جامعاتهم بالصورة المثلى داخل مصر وخارجها، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين.

وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر طلابية من الوافدين قادرة على دعم زملائهم في الجوانب الأكاديمية والاجتماعية، والمشاركة في الفعاليات الدولية، ونقل الصورة الإيجابية للجامعة إلى بلدانهم، إضافة إلى بناء علاقات دولية فعّالة بين الطلاب من جنسيات مختلفة.

وتعزز المبادرة مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي لدى الطلاب، مع منحهم أولوية المشاركة في الأنشطة والملتقيات الدولية التي تنظمها الجامعة أو تشارك فيها.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن إطلاق مبادرة «سفراء وافدين العاصمة» يأتي في إطار تميز الجامعة في جهودها المبذولة لرعاية ودعم الطلاب الوافدين وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفعّالة في الحياة الجامعية، مؤكدا على اهتمام جامعة العاصمة باستقبال طلاب من جنسيات وثقافات متعددة، وهو ما يمنح الجامعة ثراءً معرفيًا وإنسانيًا كبيرًا، وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى إعداد قيادات طلابية واعية قادرة على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تعكس رؤية الجامعة في تعزيز المنظومة الدولية للتعليم العالي وجذب المزيد من الطلاب الوافدين خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الأكاديمية والثقافية مع الدول التي ينتمي إليها الطلاب الوافدون

وأضاف: أن إعداد كوادر طلابية مؤهلة وقادرة على التواصل الفعّال يسهم في توسيع شبكة العلاقات الدولية للجامعة، ويعزز سمعتها الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد أبو الدهب أن جامعة العاصمة تولي اهتمامًا خاصًا بالوافدين من خلال برامج وأنشطة تهدف إلى دعم تجربتهم التعليمية والحياتية داخل الجامعة.

كما أوضحت الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين أن المبادرة تستهدف اكتشاف طاقات الطلاب الوافدين واستثمار مهاراتهم في خدمة مجتمعهم الجامعي ودعم زملائهم، مشيرة إلى أن المكتب يفتح باب التقديم للمبادرة للطلاب الراغبين في خوض تجربة قيادية مميزة.

وأضافت أن المبادرة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية وأنشطة عملية تتيح للطلاب ممارسة أدوار تمثيلية وثقافية واجتماعية داخل الجامعة وخارجها.

كما حدد مكتب الطلاب الوافدين شروط الالتحاق بالمبادرة، ومنها:

• أن يكون المتقدم من الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة (الفرقة الثانية على الأقل).

• التمتع بمهارات التواصل وروح العمل الجماعي.

• الالتزام الجاد بالمشاركة في أنشطة المبادرة.

وفتح المكتب باب التقديم عبر نموذج إلكتروني مخصص، لمراعاة قواعد وأسس ومعايير لانتقاء كوادر طلابية مميزة.