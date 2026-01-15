 رئيس وزراء بولندا دونالد توسك ينتقد تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 3:56 م القاهرة
رئيس وزراء بولندا دونالد توسك ينتقد تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 3:41 م

انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل عائقا أمام التوصل لاتفاق سلام.

وكتب توسك، عبر منصة "إكس": "لم يكن زيلينسكي، ولكن روسيا هي من رفضت خطة السلام التي أعدتها الولايات المتحدة".

وأضاف: "الرد الروسي الوحيد هو شن المزيد من الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية.. ولذلك السبيل الوحيد هو تعزيز الضغط على روسيا. وجميعكم تعلمون ذلك".

وفي حوار مع وكالة رويترز، رد ترامب على سؤال بشأن سبب عدم توصل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بقوله "زيلينسكي".

وأضاف ترامب، أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين كان أكثر استعدادا من القيادة الأوكرانية للتوصل لاتفاق وإنهاء القتال.

