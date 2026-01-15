حزب الإصلاح والتنمية يختار النائبة إيرين سعيد لرئاسة الهيئة البرلمانية في النواب

قرر حزب الإصلاح والتنمية ترشيح النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب رئيسة للهيئة البرلمانية للحزب.

وأرسل الحزب خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب- اطلعت الشروق على نسخة منه – يخطره باختيار سعيد رئيسة للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريع الثالث.

كان رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي أعلن خلال الجلسة العامة أمس عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان وفقًا للخطابات التي تلقاها من رؤساء هذه الأحزاب.

وأعلن بدوي أن حزب مستقبل وطن أخطره بترشيح النائب أحمد عبد الجواد رئيسًا للهيئة البرلمانية، فيما رشح حزب الجبهة الوطنية النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، ويمثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل النائب عبد المنعم إمام، فيما يمثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر النائب أحمد عصام.