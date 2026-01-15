الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى طهران

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلة واحدة على الأقل إلى طهران الخميس، وحدّدت موعدا لرحلة أخرى في وقت لاحق من صباح اليوم نفسه، بعد تعليق رحلاتها منذ الجمعة الفائت، وفق ما أعلن موقعها الإلكتروني.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، غادرت الرحلة الأولى عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت جرينتش)، وحُدّد موعد رحلة أخرى عند الساعة 10:50 صباحا (7:50 صباحا بتوقيت جرينتش)، على ما ذكر تطبيق مطار إسطنبول الذي انطلقت منه الرحلة.

وفي وقت سابق، أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات، وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية، باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي، اعتبارا من الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش، أمس الأربعاء.

ورفع الإشعار قبيل الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وفقا لموقع «فلايت رادار24» لتتبع الرحلات الجوية، والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.

وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال مسئول أمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لقصف أمريكي.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وبعد الإعلان المفاجئ بإغلاق المجال الجوي، قالت إنديجو – أكبر شركة طيران هندية – إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر. وقالت إير إنديا إن رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى التأخير أو الإلغاء.

وعادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقا لبيانات موقع «فلايت رادار24».

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أصدرت ألمانيا توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتحظر الولايات المتحدة بالفعل على جميع الرحلات الجوية التجارية الأمريكية التحليق فوق إيران، ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.