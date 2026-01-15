وزيرة الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يمتلك أدوات سياسية واقتصادية مؤثرة يمكنه استخدامها ضد إسرائيل

قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ الفلسطينيين يتطلعون إلى تدخل دولي أكبر من الموجود حاليا من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المجتمع الدولي لديه أدوات قانونية وسياسية واقتصادية قوية ومؤثرة بشكل كبير إذا كان ينوي في استخدامها، واللاعب الأمريكي أساسي في المرحلة الحالية».

وأوضحت أن المطلوب من اللاعب الأمريكي متابعة وتقييم مدى التزام الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار من تنفيذ بنوده.

وتابعت: «المطلوب أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولية لشيء أكبر ويفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة».

وأكدت، أنّ فتح المعابر والمساعدات الإنسانية يجب التعامل معهم كمدخل استراتيجي لشيء أكبر الذي هو المسار السياسي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.