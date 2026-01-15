رئيس جامعة العاصمة يدعو لترجمة استضافة اتحاد الجامعات الروسية والعربية إلى تعاون أكاديمي وبحثي فعّال

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة إلى ضرورة تحويل العلاقات الوثيقة والجلسات الحوارية المثمرة، والتوصيات التي أسفرت عن استضافة الجامعة ملتقى اتحاد الجامعات الروسية والعربية، إلى أوجه تعاون حقيقية وفاعلة تخدم العملية التعليمية والبحثية.

وأكد رئيس الجامعة، خلال مجلس الحامعة، أن استضافة اتحاد الجامعات الروسية والعربية يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة العاصمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الروسية والعربية بما يحقق تبادل الخبرات، ويدعم البرامج المشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور "قنديل" أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة للانفتاح على المؤسسات التعليمية العالمية، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية بما يضمن تطوير المناهج الدراسية، وإتاحة فرص أكبر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، فضلًا عن تبادل الزيارات العلمية والثقافية.

كما شدد رئيس الجامعة على أن هذه التوصيات لن تبقى مجرد شعارات، بل ستترجم إلى خطط تنفيذية واضحة، تضمن الاستفادة القصوى من هذه العلاقات، بما يعزز مكانة جامعة العاصمة كمنارة علمية رائدة في المنطقة.