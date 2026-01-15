بابا الفاتيكان يلتقي بعائلات ضحايا حريق حانة جبال الألب السويسرية

سعى البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان اليوم الخميس، إلى مواساة عائلات الشباب الإيطاليين الذين لقوا حتفهم أو أُصيبوا في حريق رأس السنة في حانة بمنتجع تزلج سويسري، مؤكدا معاناتهم وحاثا إياهم على محاولة إيجاد الأمل في "أحلك وأكثر اللحظات إيلاما" في حياتهم.

والتقى البابا ليو بنحو عشرين من أقارب الضحايا الإيطاليين في الفاتيكان، خارجا عن نص خطابه المعد مسبقا ليخبرهم بأنه وافق على الفور على لقائهم بعد أن علم برغبتهم في مقابلته.

وقال لهم: "أردت على الأقل أن تتاح لي فرصة مشاركة لحظة هي بالنسبة لكم، وسط كل هذا الكم من الألم والمعاناة، اختبارا حقيقي لإيماننا، واختبار لما نؤمن به."

والتقت العائلات لاحقا بمسئولين حكوميين إيطاليين، مطالبين بتحقيق العدالة وإجراء محاسبة كاملة للمسئولين عن الحريق المروع الذي اندلع أثناء حفلة ليلة رأس السنة في المنتجع الجبلي وأودى بحياة 40 شخصا، معظمهم من الشباب، وأصاب 116 آخرين.

وكان ستة من القتلى و13 من المصابين من المواطنين الإيطاليين، وقد تابع عامة الشعب الإيطالي والمسئولون الحكوميون على حد سواء محنتهم عن كثب.

واعترف ليو بأن كلماته كانت "محدودة وعاجزة" عن تخفيف ألم الآباء، لكنه حثهم على الاعتماد على إيمانهم لإيجاد الأمل للمضي قدما.