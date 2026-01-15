الأحزاب اليابانية الحاكمة ترجح إجراء الانتخابات العامة المبكرة يوم 8 فبراير

قال أعضاء بارزون في الأحزاب اليابانية الحاكمة، اليوم الخميس، إن من المرجح أن يتم إجراء الانتخابات العامة المبكرة في الثامن من فبراير المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن الحملات الانتخابية الرسمية ستبدأ في 27 يناير الجاري.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أبلغت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، أمس الأربعاء، بخطتها لحل مجلس النواب - الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني المكون من مجلسين - بعد انعقاد الدورة البرلمانية العادية في 23 يناير.

وانتخبت تاكايتشي في البرلمان لتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في اليابان، وذلك في أكتوبرالماضي.

وتعد خطوة الانتخابات المبكرة محاولة لاستغلال معدلات تأييدها التي لا تزال قوية (حوالي 70%) لدعم حزبها، الديمقراطي الليبرالي (الشريك في الائتلاف الحاكم)، والمحاصر بالأزمات، في كسب المزيد من المقاعد.