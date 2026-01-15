سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- العملية استهدفت «شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع وترويج وتهريب المواد المخدرة»

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، ضبط نحو 2.5 مليون حبة "كبتاجون" مخدرة، وتفكيك "شبكة إجرامية دولية" في عملية أمنية مشتركة مع العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت بالتنسيق مع نظيرتها العراقية عملية استهدفت شبكة متخصصة في تصنيع وترويج المخدرات.

وأوضحت أن العملية جاءت "ثمرة عمل استخباري منهجي شمل جمع المعلومات ورصد بنية الشبكة ومساراتها اللوجستية"، ما أتاح تنفيذ إجراءات ميدانية "متزامنة ودقيقة" في محافظتي حمص (وسط) وريف دمشق (جنوب) وداخل الأراضي العراقية.

وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن "إلقاء القبض على شخصين (لم تُسمهما) داخل سوريا، وشخص ثالث داخل العراق، وضبط ما يقارب 2.5 مليون حبة كبتاجون".

وأشارت الوزارة إلى إحالة الموقوفين للقضاء، واعتبرت أن الضربة أدت إلى "تعطيل القدرات التشغيلية للشبكة وتجفيف أحد مساراتها الرئيسية".