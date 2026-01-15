الرئيس اللبناني يؤكد وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة".

وأعرب الرئيس عون، خلال استقباله اليوم رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان، عن شكره للأردن "ملكا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل للبنان في المجالات كافة لاسيما دعم الجيش"، منوها بـ"أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أمس في السرايا.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة الأردنية، أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، وحريصه على تفعيل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خير دليل على أهمية ما يجمع بين البلدين والشعبين.

وانعقد أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية الأردنية في دورتها الثامنة، برئاسة رئيسي الحكومة في لبنان والأردن نواف سلام وجعفر حسان، وتمّ التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.