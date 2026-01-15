أوتاوا تتهم السلطات الإيرانية بقتل مواطن كندي خلال الاحتجاجات

اتهمت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، السلطات الإيرانية، الخميس، بقتل مواطن كندي خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت الوزيرة، في منشور على منصة "إكس" أن "الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني، الذي يطالب بسماع صوته في وجه قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، جعلت النظام يستهتر استهتاراً صارخاً بحياة الإنسان"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضافت: "يجب وضع حد لهذا العنف.. كندا تدين هذا العنف وتدعو إلى وقفه فوراً".

يُذكر أن المظاهرات اندلعت بطهران في نهاية ديسمبر الماضي، احتجاجا على تراجع قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت لاحقا إلى العديد من المدن، وتصاعدت معها أعمال عنف أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وعناصر الأمن.