قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الإصابة الأولى بفيروس كورونا في مصر هي لشاب أجنبي، يبلغ من العمر 33 عاما، مؤكدة أنه سيتم عزله لمدة 14 يوما وإجراء الفحوصات الإكلينيكية له.

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن اكتشاف إصابته تمت من خلال «المسح الجماعي»، مؤكدة أنه تم إجراء التحاليل والفحوصات له لـ 3 مرات؛ للتأكد أن حالته إيجابية تحمل الفيروس.

وأكدت أنه تم عزله فورًا بكل الإجراءات الاحترازية المشددة بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه تم إجراء الفحوصات والتحاليل لكل الأشخاص المختلطة به ولأسرته ، وأن النتيجة سلبية 100% لا يحملون الفيروس، بالإضافة إلى إخلاء المبني الموجود به وتطهيره بالكامل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».

وأشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن «دون ظهور أى أعراض مرضية».