«كتائب القسام» تعلن اختراق مجموعاتها على «واتسآب»

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي "واتسآب" تعرضت لاختراق.

وقالت القسام، في بيان صحفي بثه "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم: "نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا بواتسآب"، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عارٍ عن الصحة.

ودعت القسام جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبًا.

وكان موقع "المجد الأمني" قال الليلة الماضية إنه في إطار عدوان "الاحتلال" الإسرائيلي وأجهزة مخابراته المستمر تجاه المجتمع الفلسطيني والمحتوى الإعلامي خاصة، اخترقت أجهزة مخابراته قنوات المجد الأمني عبر منصتي التليجرام والواتس آب أول أمس الخميس.

وأوضح الموقع في بيان أن "اختراق مخابرات الاحتلال لمنصاتها يأتي في ظل دوره الرئيس في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني".