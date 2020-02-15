وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره الأردني أيمن الصفديّ تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن دور العراق في إدارة اجتماعات جامعة الدول العربية والموقف الصريح والقاطع بشأن رفض أي اتفاق يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه.

وأكد الحكيم - خلال لقائه اليوم السبت، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - حرص بلاده على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن أيّ صراعات إقليميّة ودوليّة في المنطقة.

وأشار الحكيم إلى أهمية المُضِيّ قُدُماً في تحقيق مُقرِّرات اللقاءات التي عُقِدَت بين مسؤولي البلدين، والقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر؛ لتكون نموذجاً لبقيّة دول المنطقة في كيفيّة بناء علاقات استراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب، والأزمات الإقليميّة بما يُساهِم في خلق منظومة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرّق الجانبان إلى أهمية خلق شراكات اقتصاديّة بين البلدين وُصُولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصاديِّ بما ينعكس إيجاباً على مُجمَل العلاقات الثنائيّة.