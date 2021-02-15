أوكرانيا تسجل 2332 إصابة جديدة و62 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، 2332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و273 ألفا و475 حالة.

وكتب ستيبانوف -في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية- "سجلت أوكرانيا 2332 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 160 طفلا، و47 عاملا طبيا"، مضيفة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1145 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفي 62 جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 2478 شخصا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم العاصمة كييف ومنطقة جيتومير.