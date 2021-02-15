 زيمبابوي تتلقى أول دفعة تبرعات من الصين من جرعات لقاح سينوفارم - بوابة الشروق
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زيمبابوي تتلقى أول دفعة تبرعات من الصين من جرعات لقاح سينوفارم

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 1:07 م

تلقت زيمبابوي اليوم الاثنين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا التي تبرعت بها الصين للدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.

 

واستلم نائب رئيس زيمبابوي وزير الصحة كونستانتينو تشيوينجا شخصيا 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في مطار روبرت موجابي الدولي في العاصمة هراري في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

 

ووفقا لتشيوينجا، سيكون أفراد فرق الرعاية الصحية هم أول من يتم تطعيمهم .

 

وقال نائب الرئيس "نتلقى هذا اللقاح كبصيص أمل في أننا قد نكون في النهاية على وشك العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية".

 

وتهدف زيمبابوي إلى تطعيم نحو 10 ملايين مواطن في غضون عام لتحقيق مناعة القطيع، وفقا لمسؤولي الصحة.

 

وتخطط البلاد لشراء 1.8 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا، الذي تنتجه شركة صينية مملوكة للدولة، ومن المتوقع وصول 600 ألف جرعة منها بحلول نهاية مارس، وفقا للحكومة.

 

وسجلت زيمبابوي أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و1400 حالة وفاة.

 


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