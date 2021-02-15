جامعة قناة السويس تعلن الجدول المعدل لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، تعديل الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ 27 فبراير لطلاب جميع الفرق و20 مارس امتحانات متطلبات الجامعة، والتخلفات لطلاب الفرقة الأولى بالكليات والفرقة الثانية بكلية التربية، مع استكمال الامتحانات العملية والشفوية للكليات التي لم تستكمل بالتزامن مع امتحانات المتطلبات، ودون تعارض وانتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول في 25 مارس المقبل.

من جهته قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خلال إجتماع الإدارة المركزية لشؤون التعليم والطلاب اليوم الإثنين، إن امتحانات مقررات متطلب الجامعة تبدأ عقب انتهاء الامتحانات الأساسية للكليات.

وأكد أنه يتم عقد امتحان علم الجودة 20 مارس، وحقوق الإنسان 21 مارس، واللغة الإنجليزية 22 مارس، والحاسب الآلي 23 مارس.

وأضاف أنه سيتم عقد امتحان الحاسب الآلي بطريقة الامتحانات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية، وسيجرى وضع جدول تفصيلي بحضور طلاب الكليات المعنية منها الزراعة، الصيدلة، التمريض، طب الأسنان، والعلوم.