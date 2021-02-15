أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي أرباحها لعام 2020 بلغ 2.4 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وذكرت في بيان على موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين أن صافي أرباحها ارتفع إلى851 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020. وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 1.1 مليار درهم.

وبشكل إجمالي لعام 2020، بلغ صافي الربح 2.4 مليار درهم، في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليار درهم.

ولفتت الشركة إلى أنها أظهرت أداء يتميز بالقوة والمرونة خلال عام 2020 على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب فيروس كورونا.

وبلغت سيولة الشركة 5.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020، بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، 2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وخلال العام الماضي، افتتحت الشركة 64 محطة جديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وهو ما يتجاوز خططها السابقة لافتتاح 50-60 محطة جديدة خلال العام 2020، ويمثل عشرة أضعاف ما تم افتتاحه من محطات خلال عام 2019.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 285ر1 مليار درهم (285ر10 درهم للسهم) عن النصف الثاني من عام 2020، الأمر الذي سيرفع توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2020 لما قيمته 2.57 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.5% عن عام 2019 .

وكانت الشركة قد وزعت نصف أرباح عام 2020 في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2020 في شهر أبريل 2021 بعد موافقة المساهمين.