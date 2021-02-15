الاقتصاد الياباني ينمو للربع الثاني على التوالي بعد ركود تاريخي

أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إن الاقتصاد الياباني سجل نموا برقم مزدوج في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمرا في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 7ر12 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزا متوسط ​​التوقعات البالغة 4ر9 % من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 7ر22 % في الربع الثالث.

وانكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 بنسبة 8ر4 % بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة كوفيد-19 ، محققا أول انكماش منذ 11 عامًا، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 2ر2 % على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بعد زيادة بنسبة 1ر5 % في الربع السابق، بينما نما استثمار الشركات بنسبة 5ر4 % - في أول نمو خلال ثلاثة فصول.

وزادت الصادرات 1ر11 % في هذا الربع بعد ارتفاع بنسبة 4ر7 % في الربع الثالث بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1ر4 % مسجلة أول زيادة في الربع الثاني.

ومن غير المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي القوي في الوقت الذي فرضت فيه اليابان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في 10 محافظات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، منذ أوائل كانون ثان/يناير بسبب عودة ظهور الإصابات.