زعيم الأغلبية ينتقد تصريحات بكري عن مستقبل وطن: النواب جاؤوا بإرادة حرة

أبدى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب اعتراضه على تصريحات النائب مصطفي بكري بشأن مجلس النواب.

وقال رشاد خلال الجلسة العامة: "النواب جاؤوا بإرادة حرة وكنت أرى ألا يتعرض بكري لأي أطراف أخرى في أي حديث داخل القاعة، أو خارجها إلا بما اقتضته الأعراف"، مضيفا: "نلتزم أننا أعضاء داخل المجلس الموقر".

وكان بكرى، قد قال في تصريحات صحفية: "أنا زرت عبدالعال مرتين في منزله الأيام الماضية.. هو شخصية وطنية ودافع عن الدولة ومؤسساتها وأصدر أكثر من 850 قانونا، ممكن كان له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لا بد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة".

وتابع بكري: "اللعبة السياسية الخاصة برئاسته للمجلس أم لا مش بتاعتى أنا، لكن اللى أقدر أقوله إن هذا الرجل أدى بإيمان، وهو موضع تقدير من القيادة السياسية، وعندما تحدث المستشار حنفى جبالى والوكيلان عن عبدالعال وقف الحاضرون بالقاعة كلها وصفقوا، وأشكر جبالى على موضوعيته وعرفانه بدور الدكتور على عبدالعال".