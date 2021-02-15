فاروق الباز: لم أحصل حتى الآن على لقاح كورونا والولايات المتحدة غير قادرة على توزيعه

علق الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، على تصريحات بيل جيتس الذي يحذر فيها العالم من مواجهة تحديات أخطر بعد القضاء على فيروس كورونا، قائلًا: «بيل جيتس بيحب التهويل، هو بيكلم عن حقائق لكنه بيكبرها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إنه لم يحصل حتى الآن على لقاح كورونا، موضحًا أن الولايات المتحدة تواجه العديد من المشكلات في مسألة لقاحات كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على توزيع اللقاحات، متابعًا: «معندناش أي فكرة هناخذ اللقاح إمته».

وعن مهاجمة البعض لدولة الإمارات العربية بعد إطلاقها لمسبار الأمل، أوضح أنه لابد من مساندة أي دولة عربية تحقق نجاحًا، معلقًا أن الهجوم يكون بدافع الغيرة والحقد.

وذكر أنه كعضو في اللجنة الاستشارية لهيئة الإمارات للفضاء كان على علم بالخطوات الأولى لإنشاء مسبار الأمل، مشيرًا إلى تكوين المسبار بجامعتين أمريكيتين بالتعاون مع مهندسين الإمارتين.

وأشار إلى انخفاض تكلفة إنشاء مسبار الأمل بالمقارنة بما يتم تصنيعه في الولايات المتحدة، نظرًا لأنه ليس معدة كبيرة ويقتصر عملها على تجميع معلومات عن الغلاف العلوي لكوكب المريخ.

وأكد عدم وجود إمكانية لحياة البشر على المريخ؛ نظرًا لعدم توافر الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان، ذاكرًا أن ما يتم دراسته حاليًا هو معرفة إذا ما كانت هناك حياة لكائنات آخرى على كوكب المريخ سابقًا عندما كان جوه يسمح بذلك.







