روسيا: موسكو وواشنطن مهتمتان بالتعاون لدفع السلام في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين أن روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بالتعاون البناء لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد محادثات بين مبعوث وزارة الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، ومسؤول ملف الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بالخارجية الأمريكية هادي عمرو.

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الجانبين بحثا آفاق التعاون بين موسكو وواشنطن على مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، وأشاد الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة استئناف مشاركتها الكاملة في اللجنة الرباعية، فيما أكد أكد الجانبان بشكل عام التزامهما المتبادل بالتعاون البناء من اجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، إن المنظمة الأممية مستعدة لبدء الترتيبات لعقد اجتماع بشأن التسوية الإسرائيلية الفلسطينية حيث حان الوقت لذلك بعد تغيير الإدارة الأمريكية.

وأشارت الخارجية الروسية، بعد اجتماع عبر الإنترنت للجنة الرباعية، إن روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وافقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة، مؤكدين أهمية الحوار المباشر بين فلسطين وإسرائيل.

وشدد الجانب الروسي على أهمية الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة التي تتم بوساطة الرباعية الدولية من أجل تسوية القضايا الجوهرية لوضع نهائي على أساس حل دولتين معترف به دوليا.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على عدم جواز اتخاذ خطوات أحادية الجانب سواء كانت تحريض على العنف أو توسيع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك تحطيم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية. واتفق المشاركون على تنظيم اجتماعات بالصياغة الرباعية بشكل منتظم.