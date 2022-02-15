قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الدولة بكل مؤسساتها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك في معرض تعليقه على أزمة الإيجار القديم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوجد حالة من الجدية في كل القطاعات، حيث تم اقتحام محطات غير مسبوقة.

وأشار إلى أنّ أزمة الإيجار القديم تُسبّب فتنة بين فئات بالمجتمع، معتبرًا أن هناك ظلمًا واقعًا على الملاك، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أطلق مبادرة لجمع عدد من النواب في مناقشات تستهدف إعادة التوازن.

ولفت إلى أنّ النواب أيّدوا الفكرة لكن من خلال الاتفاق على قواعد ثابتة، بينها احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة لكل طرف من الأطراف.

وأوضح أنّ هذا التوازن يجب أن يكون نابعًا من خلال تدرج، وصولًا إلى أن الدولة تبدأ إيجاد مكون يضم المستأجرين إلى منظومة العمران الجديدة.