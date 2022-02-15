موسكو تطالب لندن بالاعتذار عن المعلومات الخاصة بالغزو الروسي لأوكرانيا

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن بالاعتذار عن تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن «الغزو الروسي لأوكرانيا»، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، إن غزو روسيا لأوكرانيا «مرجح للغاية وقد يكون وشيكًا»، منوهة إلى أنه «سيشكل تهديدًا لاستقرار أوروبا، وسيشجع المعتدين في جميع أنحاء العالم».

وأضافت الوزيرة لشبكة «سكاي نيوز»، أن الهجوم يتعلق باستقرار عالمي أوسع من أوروبا، متابعة: «علينا أن نوجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أنه لا يمكن أن تكون هناك مكافأة على العدوان».

ونوهت إلى تحذير السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن موسكو قد تستخدم عملية «العلم الزائف» لإثارة الصراع.

وتمتلك روسيا أكثر من 100 ألف جندي محتشدين بالقرب من حدود أوكرانيا. وينفي القادة الروس الاتهامات الغربية بأنها تخطط للغزو، لكنهم يقولون إنهم قد يتخذون «إجراءً عسكريًا تقنيًا غير محدد» ما لم تتم تلبية مجموعة من المطالب، بما في ذلك منع كييف من الانضمام إلى حلف الناتو.